В индийском Кожикоде, штат Керала, были обнаружены регистратор полетных данных и бортовой самописец самолета Air India, который потерпел крушение в пятницу, 7 августа.

Об этом информирует министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури в Twitter

"Были обнаружены цифровые регистраторы полетных данных и самописец из кабины экипажа злополучного самолета. Агентство по расследованию авиационных происшествий проводит расследование", - говорится в сообщении.

Теперь компоненты "черного ящика" помогут следователям выяснить, что помешало пилотам Boeing-737 совершить посадку. Оборудование будет доставлено в Дели для дальнейшего исследования.

Напомним, в пятницу, 7 августа, в Индии самолет Air India с почти двумя сотнями пассажиров на борту выкатился за пределы взлетной полосы и раскололся на части. Инцидент произошел в индийском штате Керала.

На данный момент известно о 20 жертвах авиакатастрофы в Индии.