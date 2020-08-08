Бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев, которое перевозило аммиачную селитру, рассказал об условиях хранения груза и возможных причинах взрыва в порту Бейрута.

Об этом он заявил журналистам РБК.

"Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор", - сказал он.

В то же время Прокошев уточил, что несмотря на длительное хранение, почти шесть лет, селитра хранилась герметично и воздух не мог проникнуть внутрь упаковки.

"Дело в том, что селитра находилась в двух мешках - герметичном полиэтиленовом, а он еще был помещен в другой мешок - полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали. Каждый такой мешок весил тонну, было 2 750 мешков", - рассказал он.

Напомним, 4 августа в столице Ливана, Бейруте, прогремел мощный взрыв. В результате происшествия погибли около полутора сотен человек, пострадали тысячи, а сотни тысяч людей остались без крыши над головой.

Причиной взрыва называют аммиачную селитру, которая неправильно хранилась в порту города после конфискации несколько лет назад. Руководство Интерпола направило в Бейрут команду своих экспертов, которые будут расследовать причину взрывов.