В воскресенье, 9 августа, в Минске могут заблокировать мобильную связь, стационарные телефоны и интернет из-за голосования за нового президента Беларуси.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Так, когда российские журналисты решили купить местную сим-карту, продавец в ТРЦ предупредил их, что завтра со связью будут проблемы.

"Только заранее вас предупреждаю, завтра интернет и мобильную связь по всему городу отключают, нам уже поступило распоряжение, начальство рекомендовало работать, как получится. Но, скорее всего, закроемся. Так решили большинство магазинов", - сказал он.

Более того, подобные перебои со связью якобы были в Минске 19 июля. В этот день в парке Дружбы народов проходил агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тиханоквской.

Напомним, в Беларуси завтра - 9 августа - состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты.

"Страна" разбиралась, что происходило в Беларуси за неделю до выборов и удержится ли Лукашенко.