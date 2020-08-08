Супруга посла Нидерландов в Ливане умерла в субботу, 8 августа, после того, как получила серьезные ранения в результате взрыва, прогремевшего в порту Бейрута во вторник, 4 августа.

Об этом информирует пресс-служба министерства иностранных дел Нидерландов.

Сообщается, что 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер была ранена при взрыве, когда стояла рядом со своим супругом, послом Яном Уолтмансом в гостиной их дома в Бейруте.

Также известно, что в результате взрыва значительный ущерб был нанесен и зданию посольства Нидерландов, четверо представителей дипломатической миссии также были ранены.

Напомним, 4 августа в столице Ливана, Бейруте, прогремел мощный взрыв. В результате происшествия погибли около полутора сотен человек, пострадали тысячи, а сотни тысяч людей остались без крыши над головой.

Причиной взрыва называют аммиачную селитру, которая неправильно хранилась в порту города после конфискации несколько лет назад. Руководство Интерпола направило в Бейрут команду своих экспертов, которые будут расследовать причину взрывов.