Генеральное консульство Польши во Львове перестанет принимать визовые анкеты с понедельника, 10 августа. Причиной такого решения называют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба консульства в Facebook.

"С 10 августа 2020 года прекращается прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т.н. визовых центрах), заявлений на получение/продолжение действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих безотлагательного вмешательства консула", — говорится в сообщении.

В то же время в консульстве уточнили, что выдача документов, которые были поданы до обозначенного числа, будут проводиться с 17 августа.

Напомним, Киев и Львовская область оказались в лидерах среди регионов Украины по распространению коронавируса. Всего по стране за сутки болезнь подтвердилась у 1 489 граждан, это антирекорд за все время пандемии.