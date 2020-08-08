В Киеве избрали меру пресечения очередному лжеминеру. Он ранее сообщил о том, что столичный фуникулер заминирован. Мужчину будут содержать под стражей, но он сможет выйти под залог в размере 168 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Вчера около 15:00 в полицию Киева позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал верхнюю станцию столичного фуникулера", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Во время осмотра помещения фуникулера и прилегающей территории взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили, однако "по горячим следам" задержали предполагаемого "минера".

Выяснилось, что верхнюю станцию фуникулера на Владимирском спуске "заминировал" 39-летний местный житель, задержанный в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский районный суд столицы избрал правонарушителю меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет", - сообщили в полиции.

Ранее "Страна" писала, что Киеве задержали "минера" станции метро "Вокзальная".

Также мы рассказывали, что оперативники задержали в Полтаве 56-летнюю женщину, которая периодически "минировала" дом в столице. За содеянное правонарушительница может лишиться свободы на восемь лет.