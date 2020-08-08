В субботу, 8 августа, спасателям в Николаевской области пришлось спасать пару, которую на надувном матрасе унесло в открытое море.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

"8 августа в 11:35 на пункт связи 22-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на надувном матрасе мужчину и женщину порывистым ветром уносит в море напротив базы отдыха "Ольвия", расположенной на побережье Черного моря в городе Очаков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что со спасателями связалась женщина, которая заметила уплывающую пару с берега.

"На катере UMS 600 спасатели добрались до людей, подняли их на борт и доставили на берег", — говорится в тексте сообщения.

Спасателям в Николаевской области пришлось спасать пару, которую на надувном матрасе унесло в открытое море. Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, 6 июля в Николаевской области в районе Лагерной косы из-за внезапно ухудшившейся погоды унесло в Черное море лодку с рыбаками.

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