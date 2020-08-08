Украинцев накануне выборов президента Беларуси, которые состоятся в воскресенье, 9 августа, массово не пускают в республику.

Об этом сообщают читатели "Страны", которых не пустили на белорусской границе.

Не пустили и журналиста "Страны" Влада Бовтрука, который ехал в Минск.

"Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а ушёл куда-то с моим паспортом, а через некоторое время вернулся и сказал, что мне запрещён въезд. В качестве причины он лишь сослался на статью 30-ю закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". От дальнейших пояснений он отказался", - сказал Влад Бовтрук.

Упомянутая статья содержит большой перечень причин, по которым иностранца могут не впустить в Беларусь.

На украинской границе журналисту "Страны" сказали, что такие случаи не единичные.

"Парней часто не пускают. Видно, боятся революции", - сообщил украинский пограничник.

Кроме того, читатели "Страны", которые прилетели сегодня утром в аэропорт Минска прямым рейсом из Киева, сообщают, что многих украинских граждан также не пускают в страну.

"Задержали около двух десятков человек из Украины. Парни и девушки средних лет, которые якобы прилетели отдохнуть на пару недель. У большинства из этих туристов интересные татуировки на ногах и руках. Что с ними дальше произошло - непонятно. Но их также по одному вызывают на разговор с пограничниками", - сообщил читатель "Страны".

Напомним, в Беларуси завтра - 9 августа - состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты.

"Страна" разбиралась, что происходило в Беларуси за неделю до выборов и удержится ли Лукашенко.