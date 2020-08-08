Остров Маврикия оказался на грани экологической катастрофы из-за разлива нефти и горючего из танкера MV Wakashio, который сел на мель на побережье Пуэнт-д'Эсни в конце июля.

Об этом сообщает Euronews.

Так, судно шло под панамским флагом и застряло возле знаменитой лагуны Блю-Бэй. На его борту было 200 тонн дизельного топлива и 4 000 тонн сырой нефти.

"В четверг командование оповестило местные власти о пробоине. Экипаж был эвакуирован. Эксперты заверяют: загрязнение уже достигло небывалых масштабов, острову грозит экологическая катастрофа", — говорится в сообщении.

Правительство острова уже признало, что не в силах самостоятельно справиться с последствиями утечки. В связи с этим они обратились за помощью к коллегам с соседских островов.

Остров Маврикия оказался на грани экологической катастрофы. Фото: twitter.com/hugoclement

Напомним, в Украине танкер "Делфи", который в ноябре прошлого года потерпел крушение в Одессе, до сих пор лежит на городском побережье. Недавние несколько попыток его поднятия провалились.

Также мы писали, что в конце июля во время подготовки к подъему затонувшего танкера "Делфи" произошел очередной разлив топлива.