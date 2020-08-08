Киев и 8 областей Украины не готовы смягчать карантин. Данные Минздрава на 8 августа
По состоянию на утро субботы, 8 августа, к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и еще 8 областей Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Критериям для ослабления карантина не соответствуют:
- Киев,
- Киевская область,
- Волынская область,
- Ивано-Франковская область,
- Одесская область,
- Ровенская область,
- Харьковская область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
Данные по аннексированному Крыму и Севастополю отсутствуют, поэтому Минздрав не относит их к регионам, которые могли бы смягчить карантин.
По информации министерства, Киев не отвечает критериям по показателю динамики роста случаев инфицирования Covid-19 – он составляет 32,74% при максимально допустимых 10%. На Киевщине превышен этот же показатель (17,87%).
На Волыни, в Ивано-Франковской и Черниговской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19, он составляет более 11%.
Одесская, Ровенская и Харьковская области превышают критерии по двум показателям – динамики роста и выявления случаев инфицирования.
Черновицкая область не отвечает критериям сразу по трем показателям – динамики роста, выявления случаев инфицирования, а также загруженности коек в больницах.
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