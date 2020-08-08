Киев и еще 8 областей Украины не готовы ослабить карантин. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 8 августа, к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и еще 8 областей Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Критериям для ослабления карантина не соответствуют:

  • Киев,
  • Киевская область,
  • Волынская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Одесская область,
  • Ровенская область,
  • Харьковская область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

Данные по аннексированному Крыму и Севастополю отсутствуют, поэтому Минздрав не относит их к регионам, которые могли бы смягчить карантин.

По информации министерства, Киев не отвечает критериям по показателю динамики роста случаев инфицирования Covid-19 – он составляет 32,74% при максимально допустимых 10%. На Киевщине превышен этот же показатель (17,87%).

На Волыни, в Ивано-Франковской и Черниговской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19, он составляет более 11%.
 
Одесская, Ровенская и Харьковская области превышают критерии по двум показателям – динамики роста и выявления случаев инфицирования.

Черновицкая область не отвечает критериям сразу по трем показателям – динамики роста, выявления случаев инфицирования, а также загруженности коек в больницах.

Кто не готов к ослаблению карантина 8 августа

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