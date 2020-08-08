По состоянию на утро субботы. 8 августа, количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось на 843 случая. Это новый антирекорд, который фиксируют третий день к ряду.

Об этом сообщает RMF24.

Отметим, что прошлый антирекорд по новым случаям коронавируса был установлен 7 августа: тогда сообщалось о 809 пациентах. А перед этим максимальной цифрой было 726 новых случаев, о которых сообщалось 6 августа.

Большинство новых случаев обнаружено за минувшие сутки в Силезском воеводстве — 208. Всего с начала эпидемии коронавируса в Польше заразились 51 187 человек. За сутки скончались 13 человек, а общее число смертей достигло 51 187.

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу.

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