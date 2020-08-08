Аэропорт "Борисполь" наращивает поток пассажиров после коронакризиса и прекращения рейсов. Так, в июле 2020 года по сравнению с июнем количество пассажиров возросло в 7 раз. За месяц услугами аэропорта воспользовались 328,7 тыс человек, но это почти на 80% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Аvianews.

Увеличение пассажиропотока в июле произошло на фоне постепенного наращивания числа регулярных и чартерных рейсов из Киева как по внутренним, так и по международным направлениям. Самолеты летают в Болгарию, Турцию, Египет, Черногорию и Хорватию.

"Однако по сравнению с июлем 2019 года падение пассажиропотока в аэропорту "Борисполь" составило 79,8%. Международными рейсами в июле 2020 года воспользовались 284,9 тыс. человек, внутренними - 43,8 тыс. человек, что на 81,2% и 60,4% меньше по сравнению с июлем 2019 года", - говорится в сообщении.

Для сравнения, международный пассажиропоток в июне 2020 года в аэропорту "Борисполь" составил 39,1 тыс. человек, внутренний - 9,3 тыс. человек.

Число рейсов за 7 месяцев 2020 года в аэропорту Борисполь составило 25 370, что на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 21 776 рейсов были международными (-59,9%), 3 594 рейса - внутренними (-53,6%).

Напомним, аэропорт возобновил свою работу после карантина 15 июня, начав функционировать по новым правилам.

Ранее аэропорт "Борисполь" заявил о возможном банкротстве из-за длительных ограничений на полеты.