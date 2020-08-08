В субботу, 8 августа, Министерство здравоохранения Украины решило показать гражданам правила безопасности при посещении театра.

Соответствующий пост размещен в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

"Самое важное во время карантина – заботиться о своем здоровье и одновременно создавать для себя безопасную жизнь. Смотрите спектакли любимых театров, соблюдая несложные эпидемиологические правила. Помните про социальную дистанцию, этикет кашля и масочный режим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в буфете маску можно снимать, но не забывать при этом о дистанции и гигиене рук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Кабмина мобилизоваться и ждать второй волны коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что Минздрав объяснил украинцам, как правильно ходить в кино во время пандемии коронавируса.