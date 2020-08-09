В "ЛНР" заявили, что слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о скором обмене пленными на Донбассе в формате "сто на сто" - это пиар, а Киев со своей стороны списки еще не предоставил.

Об этом заявила руководитель рабочей группы "ЛНР" по обмену пленными Ольга Кобцева, передает 112.ua.

"Это очередной пиар господина Ермака и попытка поднять себе рейтинг, и попытка показать свою значимость в переговорном процессе. Ермак в информационном поле выдает желаемое за действительное", - сообщила она.

По ее словам, официальных списков со стороны Киева на сегодня не поступало. А переговорный процесс напоминает Кобцевой "театр абсурда".

Ранее российские СМИ сообщили о скором обмене пленными на Донбассе и "абсурдных требованиях" Киева.

Также мы писали, что Россия обвинила Киев в фактическом выходе из Минского процесса и срыве обмена пленными.