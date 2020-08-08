В субботу, 8 августа, в Украине отмечают ежегодный праздник Дня военного связиста, в связи с чем президент Владимир Зеленский выступил со словами поздравления бойцов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В составе Вооруженных сил Украины вы выполняете одну из наиболее ответственных задач – обеспечения военной связи. Благодаря именно вашим действиям другие армейские подразделения могут оперативно получать важную информацию и опережать действия противника. Успешное выполнение боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил – в частности, это и ваша заслуга", — говорится в тексте поздравления.

Также Зеленский рассказал, что новые победы украинской армии зависят, в частности, от обеспечения в соответствии с современными мировыми стандартами

"Именно поэтому войска связи должны внедрять новинки технической разработки и высокие технологии", — рассказал он.

Напомним, в пятницу, 7 августа, Владимир Зеленский рассказал о том, что во время поездки вдоль линии разграничения в Донецкой области ночевал вместе с бойцами, общался, ел и пил с ними, чтобы понять обстановку.

Также мы писали, что Зеленский в День Воздушных сил ВСУ предложил каждому взглянуть на небо.