В субботу, 8 августа, китайские медики заявили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса, который называется SFTS. Болезнь распространяется через укусы насекомых.

Об этом сообщает газета Global Times.

"Медики считают, что данный вирус передается главным образом через укусы насекомых. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли", — говорится в сообщении.

В то же время китайский вирусолог Шэн Цзифан, которая работает в больнице при Чжэцзянском университете, рассказала, что нельзя исключать передачи этого вируса от человека к человеку.

Статистика показывает, что около 60% случаев заражения новым вирусом зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР. Остальные же находятся в Аньхой и Чжэцзян.

Напомним, недавно ученые обнаружили новую мутацию коронавируса, которая распространяется быстрее.

Также мы писали, что ученые обнаружили, что в мире ходит три разных типа коронавируса Covid-19 и они постоянно мутируют.