Из-за того, что в Украине в который день коронавирус бьет антирекорды, правительство активизировало деятельность и собрались на внеочередное заседание в субботу, 8 августа. На нем Кабинет министров обсуждал вопрос ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что по поручению президента Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц ко второй волне коронавируса. Статистика должна быть представлена ​​по каждой области с учетом койкомест, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

Кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших Covid-19.

"Среди важных постановлений правительства, которые сегодня утвердили, - это решение об ограничении пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом", - рассказал Шмыгаль.

Также правительство утвердило проект Указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута.

Напомним, что в Украине четвертый день подряд фиксируется антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Президент Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что нужно готовиться ко второй волне болезни, которая может иметь "страшные последствия".

Ранее "Страна" писала, что Степанов анонсировал усиление контроля за соблюдением карантина в Украине.