В пятницу, 7 августа, в Черниговской области пограничники изъяли крупную партию сигарет, которую в Украину пытались завести контрабандисты из Беларуси. Товар удалось обнаружить на пункте пропуска "Новые-Ярыловичи".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, количественно превысило все предыдущие показатели. По результатам совместного осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Пограничники обнаружили крупную партию сигарет на границе с Беларусью. Видео: dpsu.gov.ua

Пограничники обнаружили крупную партию сигарет на границе с Беларусью. Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 18 июля сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет — около 130,3 тыс. пачек.

Также "Страна" писала, что 17 июля пограничники в Венгрии задержали шесть украинских контрабандистов, которые переправляли через границу партии сигарет, спуская их на парашюте с дельтаплана или самолета. При поиске контрабанды было найдено 26 тысяч пачек сигарет, которые сбросили в поле.