Ливанские активисты выйдут на протесты в Бейруте - столице страны. Митинг запланирован на вечер субботы, 8 июля. Сейчас акция уже началась, она проходит против ливанских властей, которые, по их мнению, допустили мощный взрыв в порту города несколько дней назад.

Об этом сообщает Aljazeera.

Организаторы акции считают, что именно власти несут ответственность за экономические и политические проблемы в стране, а также - за взрыв, произошедший на этой неделе в порту Бейрута.

Напомним, что такие меры предосторожности связаны с недавним взрывом в столице Ливана - Бейруте. В результате происшествия погибли около полутора сотен человек, пострадали тысячи, сотни тысяч жителей остались без крыши над головой, так как ударная волна была очень мощной.

Причиной взрыва называют аммиачную селитру, которая неправильно хранилась в порту города после конфискации с российского судна несколько лет назад. Руководство Интерпола направило в Бейрут команду своих экспертов, которые будут расследовать причину взрывов.