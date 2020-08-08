Народный депутат Алексей Кучеренко стал кандидатом от "Батькивщины" на предстоящих выборах мэра Киева.

Об этом во время брифинга в субботу, 8 августа, заявила лидер партии Юлия Тимошенко, видео обнародовано в YouTube.

"Я хочу, чтобы и наша всеукраинская и киевская команда выдвинули Алексея Кучеренко в качестве кандидата на пост мэра Киева. Он будет от "Батькивщины" кандидатом на пост мэра Киева", — сказала она.

Сам Кучеренко уже успел назвать три основных приоритета своей кампании:

полный аудит финансовой и бюджетной системы Киева,

безопасность и комфорт проживания в городе,

установление справедливых тарифов на коммунальные услуги.

Отметим, Кучеренко впервые стал нардепом в 1998 году, он возглавлял комитет Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Позже он попал в Раду V созыва в составе Блока "Наша Украина" в 2006 году. Тогда он работал главой подкомитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Комитета по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ. В 2007 году, во время досрочных парламентских выборов, прошел в Раду в составе блока "Наша Украина — Народная самооборона". В прошлом году он прошел в Раду IX созыва от партии "Батькивщина".

Напомним, "Страна" выяснила, какими политтехнологическими приемами воспользуются партии на местных выборах, и сколько стоит "торговля лицом" на билбордах.

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