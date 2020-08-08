На Шабунина составили протокол о коррупции. Фото: Facebook/ Vitaliy Shabunin

В распоряжение "Страны" попал протокол о коррупции, который был составлен на председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. О составлении этого протокола вчера сообщил известный юрист Андрей Портнов. Шабунин подал декларацию о доходах с опозданием и теперь будет отвечать за административное правонарушение.

В документе указано, что Шабунину объяснили права человека, который привлекается к ответственности за административное правонарушение. Кроме того, в протоколе говорится, что Шабунин должен был подать декларацию до 1 июля, а подал только в час дня 1 июля. Факт правонарушения подтверждается законами Украины. 

Уважительных причин, по которым Виталий Шабунин не успел вовремя подать декларацию, следствие не установило. 

Виталий Шабунин протокол о коррупции

Виталий Шабунин протокол о коррупции

Виталий Шабунин протокол о коррупции

Виталий Шабунин протокол о коррупции

Виталий Шабунин протокол о коррупции

Виталий Шабунин протокол о коррупции

Виталий Шабунин протокол о коррупции

Напомним, что новый глава управления Офиса генпрокурора Литкевич не подал декларацию за 2019 год, ему грозит уголовное дело.

Ранее "Страна" писала, что в конце июля в  Киеве горел дом главы Центра противодействия коррупции Шабунина. Никто не пострадал.

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