В распоряжение "Страны" попал протокол о коррупции, который был составлен на председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. О составлении этого протокола вчера сообщил известный юрист Андрей Портнов. Шабунин подал декларацию о доходах с опозданием и теперь будет отвечать за административное правонарушение.

В документе указано, что Шабунину объяснили права человека, который привлекается к ответственности за административное правонарушение. Кроме того, в протоколе говорится, что Шабунин должен был подать декларацию до 1 июля, а подал только в час дня 1 июля. Факт правонарушения подтверждается законами Украины.

Уважительных причин, по которым Виталий Шабунин не успел вовремя подать декларацию, следствие не установило.

Напомним, что новый глава управления Офиса генпрокурора Литкевич не подал декларацию за 2019 год, ему грозит уголовное дело.

Ранее "Страна" писала, что в конце июля в Киеве горел дом главы Центра противодействия коррупции Шабунина. Никто не пострадал.