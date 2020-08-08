На внеочередном заседании правительства Украины было принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда, которые расположены на границе с аннексированным Крымом.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов у себя на странице в Facebook.

"Это обусловлено поручением президента Украины Кабинету Министров Украины относительно пересмотра режима работы контрольно-пропускных пунктов въезда..." - сообщил министр.

Уточняется, что решение закрыть КПВВ на админгранице с Крымом должно помочь остановить распространение коронавирусной инфекции.

Решение Кабмина вступит в силу завтра, 9 августа, в 08:00. Оно будет действовать до 08:00 30 августа.

Вместе с тем Немчинов рассказал, кто из граждан все же сможет пересечь границу:

Въехать на территорию Крыма смогут украинцы, которые в законном порядке прописаны и проживают в Крыму;

Выехать смогут украинцы, которые имеют прописку за пределами Крыма. Они будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, установив приложение "Дій вдома";

Выехать также могут представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

До этого мы рассказывали, что Зеленский обязал Кабинет министров подготовиться ко второй волне коронавируса, которая "может иметь страшные последствия".

Напомним, Украина четвертый день к ряду устанавливает антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки болезнь обнаружили у 1 489 человек.