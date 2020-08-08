Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пункты проката самокатов, который на днях установила в Киеве компания Bolt, действуют в столице незаконно. Городской голова хочет убрать прокат из Киева, так как такой вид транспорта не не урегулирован действующим законодательством Украины.

Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.



Кличко написал, что компания Bolt разместила пункты проката электросамокатов в столице без согласования с городом. Из-за того, что в законодательстве такой вид проката не урегулирован, город хочет убрать самокаты с улиц.

"В КГГА поступили предложения о проведении инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката. И конкурс будет проведен, но - после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении", - объяснил Кличко.

Он призвал компанию Bolt убрать незаконно установленные пункты проката.

"Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты проката электросамокатов", - предупредил мэр.





Ранее Кличко заявил, что новые ванты с Подольско-Воскресенского моста в Киеве увезли неизвестные.

Также мы рассказывали, что подкомитет Рады поддержал законопроект, запрещающий ездить на гироскутере по тротуарам.