В субботу, 8 августа, американские спецслужбы выступили с заявлением, что действия народного депутата Украины Андрей Деркача являются фактом вмешательства России в президентские выборы США.

Об этом сказано в заявлении директора Национального центра кибербезопасности США Уильяма Эванина.

"Пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции, в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных разговоров – чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии", — сказал он.

Ранее "Страна" писала, что по одной из версий записи разговоров передал Деркачу экс-генпрокурор Луценко. Также мы писали, что за обнародованием записей может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Также "Страна" рассказывала, что 9 июля, были опубликованы очередные "пленки Деркача" - записи разговоров бывшего президента Украины.

Позже мы разбирались, как появление пленок нардепа Андрея Деркача скажутся на Петре Порошенко.