Министерство обороны США - Пентагон - заключило контракт с компанией американского миллиардера и изобретателя Илона Маска SpaceX. Компания будет запускать для государства аппараты для вооруженных сил США. Контракт заключен на 2022–2027 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Стоимость контракта составила 316 млн долларов. Минобороны США не уточняет число пусков. Они будут осуществляться с космодромов на мысе Канаверал (штат Флорида) и Ванденберг (штат Калифорния).

Также контракт на космические запуски для вооруженных сил получил United Launch Alliance. Его стоимость - 337 млн долларов.

Ранее "Страна" писала, что компания SpaceX вывела на орбиту еще 57 спутников для интернет-сети Starlink.

Также мы рассказывали, что в США успешно испытали прототип второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship SN5, которую американская компания SpaceX готовит для полетов на Луну и Марс.