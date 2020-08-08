Руководство Интерпола направило в Бейрут команду своих экспертов, которые будут расследовать причину взрывов, которые случились 4 августа, убили 150 человек и разрушили большую часть города.

Об этом говорится на сайте организации.

Так, в составе группы будут члены специального реагирования на инциденты, а также специалисты по идентификации погибших. По данным организации, достаточно большое количество людей все еще числятся пропавшими без вести.

"Опыт Интерпола в предоставлении такого рода поддержки может существенно помочь местным властям, и мы будем продолжать оказывать любую помощь, которую попросит Ливан", — сказал глава Интерпола Юрген Сток.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута раздался взрыв, который буквально разрушил половину города. Число погибших превысило 150 человек и 17 из них до сих пор не смогли опознать.

Также мы публиковали замедленное видео взрыва в порту Бейрута.