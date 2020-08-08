В городе Черноморск Одесской области в многоэтажном доме оборвался лифт, внутри которого находился ребенок. Лифт был на третьем этаже, когда произошло несчастье.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

"8 августа в 07:16 поступило сообщение о том, что в жилом доме оборвался лифт. По прибытию на место вызова спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме оборвался лифт с 3-го на 1-й этаж. В нем находился ребенок", - говорится в сообщении.

Подразделение ГСЧС с помощью инструментов открыло двери лифта. Ребенка примерно 10-летнего возраста вытащили и передали родителям.

Обстоятельства происшествия и личные данные ребенка устанавливаются.

Фото: ГСЧС

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