В Украине четвертый день подряд фиксируется антирекорд по заболеваемости коронавирусом. После чего Владимир Зеленский заявил, что нужно готовиться ко второй волне болезни, которая может иметь "страшные последствия".

Разбирались, куда движется эпидемия ковид в Украине и ужесточат ли карантин.

Что со стастистикой?

Первый антирекорд на этой неделе случился во вторник, 4 августа. Тогда заболел 1271 человек. Далее ковид брал новые высоты ежедневно.

Среда - 1 318

Четверг - 1 453

Пятница - 1 489 случаев.

Все это сопровождалось резким ростом тестирований методом ПЦР - который позволяет выявить коронавирус. Их число возрастало пропорционально антирекордам:

Вторник - 17 519 (выявляемость - 7,25%)

Среда - 17 976 (7,33%)

Четверг - 18 410 (7,89%)

Пятница - 19 327 тестов. То есть рекордное количество. При этом процент выявляемости составил 7,7%.

То есть растут тесты или нет - они показывают более семи процентов заболевших в Украине. В других странах Европы, как уже недавно анализировала "Страна", он гораздо ниже - от 2 до 5%.

С чем это может быть связано?

Первая версия - с более высоким числом больных, чем в других государствах. Проверить эту догадку можно лишь теоретически, но Миндзрав таких прикидок не делает, отталкиваясь только от количества тестирований. А их мало.

Из чего рождается вторая версия - высокая выявляемость связана с малым количеством тестов. Украина, хоть и наращивает их число, но все еще отстает от европейских стран в три-четыре раза по этому показателю.

То есть тестированием охвачены только те, у кого есть симптомы "короны". Что и показывает высокую выявляемость. Тогда как везде в основном пошли путем массовых охватов ПЦР-тестами всех желающих.

В то же время, даже по скудной украинской статистике тестирований заметно, что в начале лета выявляемость была в среднем 5%. А с июля и до настоящего времени прочно закрепилась на уровне выше 7%.

Это может объясниться двумя факторами: ослаблением карантина, вызванным нехваткой денег на поддержание ограничений - и сезоном отпусков. Начались массовые скопления людей на юге страны, после чего они едут в свои города, таким образом "распределяя" ковид.

Так, за последние антирекордные сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (200), Одесской (165), Львовской (154) и Харьковской (134) областях. То есть там, откуда едут и куда возвращаются отдыхающие.

Иначе говоря, ситуация ухудшилась не только из-за механического роста тестирований - но и в силу реального роста числа больных.

Что будет делать власть?

На прошлой неделе Минздрав впервые с момента ослабления карантина попытался закрутить гайки ряду регионов на западе страны. Он внес Луцк и Тернополь в "красный" список - что означает возвращение самых драконовских запретов: останавливается транспорт, закрываются магазины и так далее.

Однако мэры городов, что называется, "восстали" и дали понять, что возвращать строгий карантин не собираются. И обвинили Кабмин в попытке их политически уничтожить, вызывав недовольство населения. На что в Киеве ответили, что зоны определяют не чиновники, а "математическая модель".

После нескольких дней пикировок и непослушания, вчера эти два города из "красного" списка вычеркнули. То есть регионы показали, что Кабмин им не указ, и добились своего. Математическая модель оказалась очень сговорчивой.

Похожая история вчера произошла с Харьковом. Его внезапно внесли в "красную" зону. Но после возмущения мэра Геннадия Кернеса и его отказа останавливать транспорт, заявили, что имела место ошибка сотрудника Минздрава - хотя ранее, повторимся, говорили, что "зоны" распределяет математическая модель.

В итоге комиссия по чрезвычайным ситуациям первую столицу из "красного" списка убрала. Такой вот адаптивный карантин - который очень легко адаптируется к протестам элит на местах, не желающих портить себе карму накануне местных выборов.

То есть попытки вернуть карантин хотя бы там, где идут вспышки "короны", пока идут прахом. Но беспокойство в Киеве продолжают выражать. Зеленский сегодня дал поручение Шмыгалю проверить больницы на готовность ко второй волне ковида и сделал угрожающий прогноз.

"Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - заявил президент.

Но проверки проверками, а проблема управляемости на местах остается. И заметно, что центральная власть пока не готова ее решать силой. Уголовные дела на саботажников карантина не заводятся. Это объясняется тем, что и "слугам народа", которые планируют избираться на местах, строгий карантин лишь повредит - его возврат вызывает крайнее неудовольствие населения.

А пока идут эти политические игры, болезнь прогрессирует. И неизвестно, до какого уровня дойдет эпидемия к выборам, намеченным на октябрь.

Здесь, пожалуй, могло бы помочь действительно массовое тестирование людей и полная изоляция тех, кто является переносчиком. Но для этого нужно очень быстро развивать медицину в стране, вкачивая в нее значительные средства. Пока таких поползновений нет.

А это значит, что власть может пойти по старому пути борьбы с заболеванием - тотальному ужесточению карантина. Правда, по всей вероятности, уже после местных выборов.