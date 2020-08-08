Евросоюз снова сократил список стран для открытия границ. Украины в нем по-прежнему нет
Власти Европейского союза обновили перечень "безопасных" стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию объединения.
Соответствующий список опубликован на сайте Европейского союза.
Так, совет безопасности Евросоюза оставил 11 стран в "безопасном" списке. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 8 августа. Как известно, на прошлой неделе из перечня был исключен Алжир, а на этой из него убрали Марокко.
Сейчас в Евросоюз разрешен въезд гражданам следующих стран:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (если будут аналогичные отмены со стороны властей КНР).
Обратим внимание, что Украина и дальше находится в списке стран, гражданам которых въезд в Евросоюз разрешен лишь в отдельных случаях.
Чтобы страна попала в "безопасный" список, количество зараженных коронавирусом граждан на 100 000 за последние две недели не должно превышать средний показатель в Евросоюзе.
До этого мы рассказывали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прогнозирует открытие границ с Евросоюзом не ранее октября.
Также "Страна" писала, что сегодня в Украине был зафиксирован четвертый к ряду антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки болезнь подтвердилась у 1 489 человек.