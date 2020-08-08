Власти Европейского союза обновили перечень "безопасных" стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию объединения.

Соответствующий список опубликован на сайте Европейского союза.

Так, совет безопасности Евросоюза оставил 11 стран в "безопасном" списке. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 8 августа. Как известно, на прошлой неделе из перечня был исключен Алжир, а на этой из него убрали Марокко.

Сейчас в Евросоюз разрешен въезд гражданам следующих стран:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (если будут аналогичные отмены со стороны властей КНР).

Обратим внимание, что Украина и дальше находится в списке стран, гражданам которых въезд в Евросоюз разрешен лишь в отдельных случаях.

Чтобы страна попала в "безопасный" список, количество зараженных коронавирусом граждан на 100 000 за последние две недели не должно превышать средний показатель в Евросоюзе.

До этого мы рассказывали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прогнозирует открытие границ с Евросоюзом не ранее октября.

Также "Страна" писала, что сегодня в Украине был зафиксирован четвертый к ряду антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки болезнь подтвердилась у 1 489 человек.