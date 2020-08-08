В Житомирской области археологи нашли редкий артефакт. При раскопках ученые обнаружили лодку, созданную еще древлянами.

Об этом в Facebook сообщает Житомирский областной туристический информационный центр в Facebook.

Археологи вытащили практически целую древнюю лодку из реки Уборть возле села Хочино Олевского района Житомирской области. Это девятиметровая древлянская довбанка, сделанная из соснового ствола. Подобные судна применялись для переброски военной силы или торговых перевозок, управлялись экипажем из семи человек.

Редкую лодку отвезли в краеведческий музей Олевска. Археологические раскопки продолжаются.

Фото: Житомирський обласний туристичний інформаційний центр

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