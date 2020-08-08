В субботу, 8 августа, стало известно о депортации в Украину из Беларуси всех троих корреспондентов телеканала "Настоящее время", задержанных в Минске. Поздно вечером они вылетели в Украину, а сейчас находятся в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса", — сообщили в министерстве.

При этом МИД приводит информацию только о двоих журналистах, которые являются гражданами Украины: Ирине Ромалийской и Иване Гребенюке. Позже у себя на странице в Facebook Гребенюк опубликовал пост, свидетельствующий о депортации и третьего корреспондента - россиянина Юрия Баранюка.

"Это лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни. Ты дома и в безопасности. Каких-то 5 часов назад ты был в гостинице Минск, потом был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил распахнулась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями ОМОН. Дальше обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания – "нет, мы вас не будем пытать". Через несколько часов самолет, Одесса, море", — написал Гребенюк и опубликовал совместный снимок с коллегами.

Напомним, 7 августа в Беларуси, в столичном отеле "Минск", были задержаны штатные корреспонденты телеканала "Настоящее время" - Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк.

Как писала "Страна", на телеканале "Настоящее время", где работают Ромалийская, Гребенюк и еще один задержанный Юрий Баранюк, заявили, что, вероятно, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.