В "Оппозиционной платформе За жизнь" заявили о планах властей отменить проведение местных выборов на территории части Донецкой и Луганской областей и назвали это "воровством права голоса у полумиллиона граждан".

Об этом сказано в заявлении "Оппозиционной платформы — За жизнь".

"С подачи военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей сегодня готовится принятие решения об отмене местных выборов в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми ОТГ Луганской области. Зе-власть настолько боится собственного народа, что, наплевав на Конституцию Украины, собирается лишить права голоса и права на местное самоуправление около полумиллиона украинских граждан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что руководители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей отправили в ЦИК перечень ОТГ, в которых "невозможно" обеспечить избирательный процесс.

В Донецкой области речь идет о Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад.

В связи с этим в "Оппоплатформе" требуют от власти отказаться от сценария воровстве голосов граждан.

"Мы требует от власти отказаться от сценария срыва выборов и узурпации полномочий. Считаем, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких оснований для отмены выборов. Избрание органов местного самоуправления в городах и селах Донецкой и Луганской областей должно пройти в определенный законом срок. Любые другие решения ЦИК станут свидетельством политической заангажированности комиссии, ее зависимости от кураторов с Банковой и будут оспорены нашей партией в судах", — утверждают в обращении.

До этого "Страна" рассказывала, что предвыборная кампания фактически стартовала: 25 октября в Украине состоятся местные выборы.