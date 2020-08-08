Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач подозревает, что его жилье могут прослушивать. Он заметил в потолке квартиры, в которой живет, дырку.

Об этом Ткач 8 августа написал на своей странице в Facebook.

Поскольку Ткач живет на последнем этаже, то допускает, что прослушку ставили с потолка. По его словам, он получал предупреждения, что его журналистская деятельность "раздражает чиновников" и по нему собираются активно работать.

"От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", - пишет Ткач.

Для проверки своего жилища журналист вызвал полицию. Правоохранители сообщили, что по факту нарушения неприкосновенности частной жизни уже открыто уголовное производство.

"Правоохранители провели осмотр в квартире заявителя и опросили его. Также полицейские осмотрели крышу здания и никаких повреждений или технических средств не обнаружили. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении Полиции Киева в Facebook.

Фото: Facebook/ Mykhailo Tkach

Ранее "Страна" писала, что в кабинете главы СБУ Баканова нашли сразу три прослушки.

Также мы рассказывали, что Украина для получения транша МВФ разрешит НАБУ прослушивать телефоны.