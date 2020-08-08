По состоянию на утро субботы, 8 августа, количество зараженных коронавирусом жителей столицы увеличилось на 200 человек. Всего в столице зафиксировали 9 378 случаев Covid-19.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Количество зараженных коронавирусом в столице и дальше увеличивается. Еще у 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки. Три человека умерли. За весь период коронавирус забрал жизни 145 киевлян", - сообщил Кличко.

По словам мэра, всего в столице зафиксировали 9 378 случаев коронавируса. А за минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин возрастом то 19 до 78 лет, а также семи девочек от двух до 17 лет и четырех мальчиков, которым по четырех до 16 лет.

Больше всего случаев заражения было обнаружено в Дарницком районе – 29 пациентов. В Днепровском — 28 больных. В Деснянском — 24 человека. А в Оболонском и Святошинском - по 23 больных.

Отметим, что 200 новых случаев - это антирекорд для Киева. До сегодня самый большой прирост зараженных был зафиксирован 30 июля: тогда вирус обнаружили у 199 человек.

Напомним, в Украине четвертый день фиксируют антирекорд по количеству обнаруженных зараженных. "Лидерами" стал Киев и Львоская область.