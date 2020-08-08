Министр здравоохранения Украины Максим Степанов хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.

Об этом министр Степанов сказал на брифинге в субботу, видео обнародовано в Facebook.

Министр сообщил, что за минувшие сутки в Украине было установлено сразу два антирекорда – по количеству новых случаев (+1489 за сутки) и по количеству госпитализированных (+294).

Степанов напомнил, что в госпитализации нуждаются люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение коронавирусной болезни. Также он обратил внимание на высокое количество умерших за сутки – 27 человек.

"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за контроль всех наших мер, в отношении ограничительных мер... Я как министр здравоохранения буду обращаться по усилению контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами", - заявил Степанов.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения показали динамику заболеваемости коронавирусом в Украине за последнюю неделю. Активных случаев стало больше почти на четыре тысячи.

Также мы рассказывали, что в Украине с начала карантина уже составили больше 20 000 протоколов за его нарушения.