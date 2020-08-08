В субботу, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров мобилизоваться, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский обратился к правительству на фоне стремительного увеличения числа зараженных коронавирусом с требованием проверить больницы на предмет готовности оказания помощи больным.

Кроме того, правительство обязали обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в аннексированный Крым.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для избежания второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина четвертый день к ряду устанавливает антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки болезнь обнаружили у 1 489 человек.

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