В минувшую среду, 5 августа, на бульваре Леси Украинки в столице выходец из африканской страны ограбил киевлянку. Как сообщают источники "Страны" в полиции, около полуночи алжирец напал на 20-летнюю девушку, возвращавшуюся в одиночку домой, и вырвал у нее из рук дамскую сумочку с телефоном, кошельком и деньгами.

Потерпевшая сразу же вызвала полицию. Патрульные прочесали район и на том же бульваре задержали 26-летнего подозреваемого по имени Ильяс, уроженца Алжира. Сумку он уже успел выкинуть, но при нем были вещи потерпевшей. Сейчас следователи показывают его фото другим потерпевшим от подобных преступлений, так как есть обоснованные предположения, что алжирский гость ограбил не одну девушку в Киеве.

Он нигде не работает, кочевал по съемным квартирам на Троещине. За совершение грабежа (ч.1 ст.186 УК Украины) ему грозит до 4 лет тюрьмы, если не вскроются другие эпизоды преступной деятельности.

Ранее "Страна" писала, что на Закарпатье вооруженный ножом грабитель отобрал у женщины 30 гривен, бутылку водки и пульт от телевизора.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина с ножом ограбил дом, где были только няня и двухмесячный ребенок.