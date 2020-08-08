За четыре дня досрочного голосования, которое проходит в рамках президентских выборов в Беларуси, уже проголосовала почти треть избирателей. Явка составила 32,24%.

Об этом свидетельствуют данные белорусского Центризбиркома.

По состоянию на 19:00 пятницы, 7 августа, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области - 30,11%, Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской -37,88%.

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, граждане страны могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

Напомним, в Беларуси завтра - 9 августа - состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты. А 4 августа началось досрочное голосование.

Также мы писали о том, что в Минске задержали Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш. Смоленчук - доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской. Он должен быть стать наблюдателем на избирательном участке во время выборов в Беларуси.