Лидируют Киев и Львовская область. Минздрав показал статистику коронавируса в регионах на 8 августа
Утром в субботу, 8 августа, Министерство здравоохранения Украины показало, как коронавирус распространялся по регионам Украины за последние сутки. За прошлые 24 часа вирус подтвердился у 1 489 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава у себя в Telegram-канале.
Так, в Украине уже 79 750 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 879 летальных (+27 за сутки), 43 655 пациентов выздоровели (+600).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 8 августа:
- Винницкая область — 2955 случаев (+23 за сутки);
- Волынская область — 4226 случаев (+64);
- Днепропетровская область — 1525 случаев (+17);
- Донецкая область — 965 случаев (+20);
- Житомирская область — 2101 случай (+37);
- Закарпатская область — 5697 случаев (+82);
- Запорожская область — 919 случаев (+24);
- Ивано-Франковская область — 5552 случая (+126);
- Кировоградская область — 718 случаев (+4);
- Киев — 9378 случаев (+200);
- Киевская область — 4128 случаев (+70);
- Львовская область — 10 726 случаев (+154);
- Луганская область — 152 случая (+6);
- Николаевская область — 696 случаев (+14);
- Одесская область — 4069 случаев (+165);
- Полтавская область — 491 случай (+2);
- Ровенская область — 6747 случаев (+109);
- Сумская область-653 случая (+17);
- Тернопольская область — 3257 случаев (+45);
- Харьковская область — 4661 случай (+134);
- Херсонская область — 259 случаев (+4);
- Хмельницкая область-1323 случая (+37);
- Черновицкая область — 6565 случаев (+88);
- Черкасская область — 996 случаев (+21);
- Черниговская область — 991 случай (+26).
Напомним, Минздрав ранее показывал динамику заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю. Тогда было установлено три антирекорда. Сегодня же зафиксировали четвертый.
Также "Страна" писала, что Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.