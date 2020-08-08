Утром в субботу, 8 августа, Министерство здравоохранения Украины показало, как коронавирус распространялся по регионам Украины за последние сутки. За прошлые 24 часа вирус подтвердился у 1 489 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава у себя в Telegram-канале.

Так, в Украине уже 79 750 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 879 летальных (+27 за сутки), 43 655 пациентов выздоровели (+600).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 8 августа:

Винницкая область — 2955 случаев (+23 за сутки);

Волынская область — 4226 случаев (+64);

Днепропетровская область — 1525 случаев (+17);

Донецкая область — 965 случаев (+20);

Житомирская область — 2101 случай (+37);

Закарпатская область — 5697 случаев (+82);

Запорожская область — 919 случаев (+24);

Ивано-Франковская область — 5552 случая (+126);

Кировоградская область — 718 случаев (+4);

Киев — 9378 случаев (+200);

Киевская область — 4128 случаев (+70);

Львовская область — 10 726 случаев (+154);

Луганская область — 152 случая (+6);

Николаевская область — 696 случаев (+14);

Одесская область — 4069 случаев (+165);

Полтавская область — 491 случай (+2);

Ровенская область — 6747 случаев (+109);

Сумская область-653 случая (+17);

Тернопольская область — 3257 случаев (+45);

Харьковская область — 4661 случай (+134);

Херсонская область — 259 случаев (+4);

Хмельницкая область-1323 случая (+37);

Черновицкая область — 6565 случаев (+88);

Черкасская область — 996 случаев (+21);

Черниговская область — 991 случай (+26).

Напомним, Минздрав ранее показывал динамику заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю. Тогда было установлено три антирекорда. Сегодня же зафиксировали четвертый.

Также "Страна" писала, что Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.