В Украине - новый антирекорд по зараженным коронавирусом. Фото: "Страна"

Утром в субботу, 8 августа, Министерство здравоохранения Украины показало, как коронавирус распространялся по регионам Украины за последние сутки. За прошлые 24 часа вирус подтвердился у 1 489 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава у себя в Telegram-канале.

Так, в Украине уже 79 750 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 879 летальных (+27 за сутки), 43 655 пациентов выздоровели (+600). 

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 8 августа: 

  • Винницкая область — 2955 случаев (+23 за сутки);
  • Волынская область — 4226 случаев (+64);
  • Днепропетровская область — 1525 случаев (+17);
  • Донецкая область — 965 случаев (+20);
  • Житомирская область — 2101 случай (+37);
  • Закарпатская область — 5697 случаев (+82);
  • Запорожская область — 919 случаев (+24);
  • Ивано-Франковская область — 5552 случая (+126);
  • Кировоградская область — 718 случаев (+4);
  • Киев — 9378 случаев (+200);
  • Киевская область — 4128 случаев (+70);
  • Львовская область — 10 726 случаев (+154);
  • Луганская область — 152 случая (+6);
  • Николаевская область — 696 случаев (+14);
  • Одесская область — 4069 случаев (+165);
  • Полтавская область — 491 случай (+2);
  • Ровенская область — 6747 случаев (+109);
  • Сумская область-653 случая (+17);
  • Тернопольская область — 3257 случаев (+45);
  • Харьковская область — 4661 случай (+134);
  • Херсонская область — 259 случаев (+4);
  • Хмельницкая область-1323 случая (+37);
  • Черновицкая область — 6565 случаев (+88);
  • Черкасская область — 996 случаев (+21);
  • Черниговская область — 991 случай (+26).

Карта распространения коронавируса на 8 августа. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, Минздрав ранее показывал динамику заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю. Тогда было установлено три антирекорда. Сегодня же зафиксировали четвертый.

Также "Страна" писала, что Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться