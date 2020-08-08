Решение президента США Дональда Трампа закрыть на территории страны китайские приложения TikTok и WeChat повлияет не только на социальные сети. Так, они повлияют на продажи продукции Apple в Китае.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно указу, указанные приложения нельзя будет распространять в App Store, а все транзакции, связанные с ними, будут заблокированы.

По данным издания, приложение WeChat для пользователей из Китая заменяет огромное количество сервисов: через него совершают покупки, проводят платежи, используют для звонков, общения по электронной почте и другого. WeChat в Китае должны загружать и туристы, в противном случае они рискуют оказаться не в состоянии оплатить даже небольшие покупки.

Таким образом покупатели в Китае охладеют к продукции Apple, если на устройствах не будет возможности установить WeChat. По результатам одного из опросов, подавляющее большинство граждан отказалось бы от своего гаджета, если на него нельзя было бы установить это приложение.

На Китай приходится около 20 процентов продаж iPhone, поэтому удаление WeChat из App Store станет серьезным препятствием для компании, заключил аналитик Bloomberg Intelligence Ананд Сринивасан.

Ранее "Страна" писала, что госсекретарь США Майк Помпео заявил об ужесточении политики против китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.

Дональд Трамп подписал указ, призванный ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайского приложения TikTok.

Это решение вызвало критику, так, Дуров заявил, что действия США против TikTok убьют интернет.