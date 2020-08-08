По состоянию на утро субботы, 8 августа, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 489 человек. Это новый антирекорд по числу новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 79 750. С начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 879 человека (прирост за сутки +27). Выздоровели же 43 055 человек. Сейчас в стране болеют 34 816 человек (+1 462).

Отметим, что антирекорд по новым случаям Covid-19, выявленным за сутки, в Украине фиксируют четвертый день подряд. Прошлый был установлен 7 августа с 1 453 новыми пациентами.

Напомним, Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.