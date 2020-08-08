В Минске задержали Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш. Смоленчук - доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской. Он должен быть стать наблюдателем на избирательном участке во время выборов в Беларуси.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

По словам Красулиной, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина пока не известна. Сейчас задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска.

Напомним, в Беларуси завтра - 9 августа - состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты. "Страна" разбиралась, как Беларусь идет к Майдану и какие шансы у Лукашенко.

Главной соперницей Лукашенко считается Светлана Тихановская - супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который с 29 мая находится за решеткой, он тоже хотел баллотироваться перед арестом.

Избирательная кампания на этих выборах проходит на фоне арестов оппонентов Лукашенко, а также активистов и мирных граждан. Кроме того, в стране проходят массовые пикеты в поддержку Тихановской.