Главный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала население страны отказаться от насилия.

Соответствующее заявление опубликовано в ее "Обращении о мирных переменах".

"Белорусы, в гражданском и в форме! Я призываю вас отказаться от насилия. Мы - мирные люди. Наша сила в единстве и любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство и нам не нужна кровь на улицах городов", - указано в сообщении.

По ее словам, в Беларуси самое ценное - жизнь каждого гражданина, поэтому необходимо беречь себя и соблюдать порядок.

"Проведите честный подсчет голосов", - обратилась Тихановская к членам Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Минске в парке Дружбы народов, где должен был пройти митинг и концерт в поддержку претендующей на пост президента оппозиционерки Светланы Тихановской, согнали военную технику и развернули там военно-полевую кухню. Как выяснилось, власти Беларуси решили на этом же месте отметить День железнодорожных войск и тоже с концертной программой.

Как сообщала "Страна", после того, как власти Беларуси решили провести праздник на сцене, где был запланирован митинг оппозиции, кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская отменила встречу.