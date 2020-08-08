В пятницу, 7 августа, в Минске проходила акция протеста велосипедистов и водителей в поддержку диджеев, включивших днем ранее на митинге песню группы "Кино" "Перемен!" и получивших за это по 10 суток. СМИ сообщили, что один участник акции умер во время разгона. В МВД Беларуси опровергли эту информацию.

О смерти протестующего написал Telegram-канал NEXTA Live. По его данным, человек замертво упал прямо возле автозака во время жестких задержаний.

"ОМОН перестал церемониться с людьми. Кажется, первая кровь уже пролилась", - написал канал, добавив, что трагедия произошла возле кинотеатра "Октябрь", а на месте происшествия работают две бригады скорой помощи.

Однако вскоре другой Telegram-канал "РИА Новости" написал, что МВД Белоруссии опровергло сообщение о смерти участника митинга. Оказывается, у человека случился приступ эпилепсии, и милиционеры вызвали медиков, которые того госпитализировали.

Ранее "Страна" писала, что в Беларуси задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время".

Мы также сообщали об их дальнейшей депортации из страны.