В сети появилось видео, на котором турецкий пешеход избегает смертельного столкновения с автобусом, водитель которого потерял управление. Мужчина отпрыгнул на середину дороги.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в сюжете речь идет о мужчине, который ждал общественный транспорт на не обозначенной остановке, расположенной на обочине дороги. В какой-то момент камеры видеонаблюдения фиксирует, что вплотную к стене на предельной скорости к мужчине мчит автобус.

Не придумав ничего лучше, герой видео прыгает как можно дальше на середину дороги - в этот момент кажется, что маневр был запоздалым, но, когда пыль рассеивается, видно, что пешеход практически цел - повреждена лишь нога, что не мешает ему вернуться обратно на тротуар.

Позднее выяснилось, что водитель автобуса не справился с управлением транспортом, а сам пешеход рассказал журналистам, что до сих пор не знает, каким образом выжил.

Видео: YouTube / ТСН

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