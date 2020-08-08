Двух из троих задержанных 7 августа корреспондентов телеканала "Настоящее время" в столице Беларуси депортировали в Украину. Речь идет от гражданах Украины Ирине Ромалийской и Иване Гребенюке.

Об этом сообщает агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства иностранных дел.

"По информации посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов - граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса", – говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Журналисты улетели авиарейсом Минск - Одесса.

Как писала "Страна", на телеканале "Настоящее время", где работают Ромалийская, Гребенюк и еще один задержанный Юрий Баранюк, заявили, что, вероятно, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.

Мы также сообщали, что вскоре после задержания стало известно о депортации журналистов.