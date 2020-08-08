Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, экстренно приземлился вечером 6 августа в аэропорту Малаги Коста-дель-Соль из-за того, что нетрезвый гражданин Украины отказывался надевать защитную маску.

Об этом сообщает испанская газета El Periodico.

В авиакомпании рассказали, что такой маневр выполнили потому, что пассажир отказывался выполнять указания экипажа, который неоднократно просил его надеть защитную маску.

Ассоциация диспетчеров Испании Controladores Aéreos вечером 6 августа сообщила в Twitter о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за которого командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги.

Ранее сообщалось, что число жертв жесткой посадки самолета из Дубая в Индии выросло до 15 человек.

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