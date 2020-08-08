Задержанный мужчина совершил побег. Фото: Facebook/ KyivOperativ

В пятницу, 7 августа, патрульные полицейские в Голосеевском районе столицы задержали угонщика автомобиля марки Mercedes. Однако мужчине удалось сбежать.

Об этом сообщается в Facebook-группе "Киев оперативный".

Как выяснилось, побег автоугонщик совершил во время проведения обыска у него дома. Он выпрыгнул в окно и убежал.

Скриншот из Facebook Киев оперативный
Ранее "Страна" сообщала, что гражданин России, которого готовили на экстрадицию, сбежал во время доставки в изолятор временного содержания.

Также мы писали о громком побеге короля наркоинтернета Амос Дов Сильвера в аэропорту "Борисполь". Он улизнул,  не дойдя до пограничного контроля, пока охранявший его сотрудник Службы безопасности Украины ругался с пограничниками. Мы публиковали видео этого побега из-под носа у правоохранителей.

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