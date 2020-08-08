В Сумах на одной из улиц 55-летний мужчина открыл стрельбу по соседям. В результате один из жителей получил несколько огнестрельных ранений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Событие произошло 6 августа в 21:20. Как установили правоохранители, имел место конфликт между жителями соседних домов: 55-летним гражданином с одной стороны и несколькими мужчинами, которые во дворе дома занимались ремонтом автомобилей, с другой.

"Сначала нетрезвый мужчина, выйдя на звук автомобильного двигателя, потребовал прекратить шум, который мешал ему отдыхать. А когда в ответ услышал брань и совет проспаться, не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим пистолетом травматического действия. Открыв стрельбу по людям, подвыпивший мужчина нанес непроникающие огнестрельные ранения живота и грудной клетки 42-летнему сумчанину. Тот, в свою очередь, нанес стрелку несколько ударов", - говорится в сообщении.

У стрелка медики диагностировали политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители задержали стрелка и начали уголовное производство по факту хулиганства.

"Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Уже установлено, что спецсредство принадлежит задержанному, и у мужчины есть все необходимые разрешения и документы", - отмечается в сообщении.

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