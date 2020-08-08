При помощи электрической стимуляции блуждающего нерва (который соединяет мозг с разными частями тела и наружным слуховым каналом) ученым удалось улучшить способность подопытных к запоминанию новых языков на основе слуховых данных.

Об этом сообщает npj Science of Learning.

Так, исследователи Барат Чандарсекаран из Питтсбургского университета с коллегами разработали стимулятор-наушник, который воздействовал на блуждающий нерв и помогал подпытным запоминать совершенно новую информацию.

Для этого взяли 36 добровольцев и разделили их на три группы: первую обучали отличать два простых тона на официальном китайском языке со стимуляцией, вторая различала при помощи стимуляции два тона посложнее, а третья группа, контрольная, училась эому без стимцляции блуждающего нерва.

По итогам эксперимента группа, которая различала тона без стимуляции, улучшила свои способности в среднем на 26%. Незначительно выросли и знания группы, которая запоминала сложные тона при помощи стимуляции.

Наибольший успех был у той группы добровольцев, которой следовало различить простые тона при помощи стимуляции - под конец эксперимента они улучшили свои способности в этой сфере на 45%.

Напомним, сон оказывает положительное влияние на обучаемость и укрепление памяти как у детей, так и у взрослых. Однако новое исследование Университета штата Аризона (США), показывает, что дремота не действует на всех одинаково.

Как сообщала "Страна", ученые Австралийского национального университета разработали материал, который позволяет клеткам мозга расти и формировать необходимые схемы.